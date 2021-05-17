Кіпр послабив локдаун: що відкривається

За словами міністра, пропуск SafePass більше не буде потрібно для відвідування відкритих зон в кафе, ресторанах і барах, а також в театрах і кінотеатрах просто неба. Однак пропуск залишиться обов'язковим для відвідування фітнес-залів, театрів, торгових центрів, готелів, будинків престарілих.



Публічні заходи будуть дозволені за участю не більше 200 осіб і їх кількість не перевищуватиме 30% місткості приміщення. Крім того, парки розваг та ігрові майданчики також зможуть відновити роботу. Місткість театрів і кінотеатрів обмежена 30% в приміщенні і 50% на відкритому повітрі.

Також влада прийняла рішення, що 50% співробітників приватних і державних підприємств можуть приходити на роботу, а решта продовжать виконувати обов'язки Дистанційно. При цьому ті, хто йдуть на роботу, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус або отримати хоча б першу дозу вакцини від COVID три тижні до цього.