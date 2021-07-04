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Кіпр у вогні: жертвами лісової пожежі стали 4 людини, країна просить міжнародної допомоги

Автор: РБК-Україна

Кіпр досі намагається ліквідувати масштабну лісову пожежу, яка днями спалахнула на острові. В результаті пожежі загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Кіпр уже звернувся за міжнародною допомогою для ліквідації масштабної лісової пожежі, яка поширилася по південному району Лімассола. Лісова пожежа змусила мешканців декількох сіл терміново евакуюватися.

Сьогодні влада Кіпру підтвердила загибель чотирьох людей внаслідок пожежі. Попередньо, жертвами вогню стали єгипетські сільськогосподарські робітники. Вони зникли безвісти після того, як їх автомобіль був знищений пожежею.

"На місце події виїжджають судово-медичні експерти для встановлення особи. Всі ознаки підтверджують той факт, що це четверо зниклих безвісти, яких ми шукаємо з учорашнього дня", - сказав міністр внутрішніх справ Кіпру Нікос Нуріс.

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Кипрпожежа