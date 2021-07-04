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Кипр в огне: жертвами лесного пожара стали 4 человека, страна просит международной помощи

Автор: РБК-Украина

Кипр до сих пор пытается ликвидировать масштабный лесной пожар, который на днях вспыхнул на острове. В результате пожара погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Кипр уже обратился за международной помощью для ликвидации масштабного лесного пожара, распространившегося по южному району Лимассола. Лесной пожар заставил жителей нескольких сел срочно эвакуироваться.

Сегодня власти Кипра подтвердили гибель четырех человек в результате пожара. Предварительно, жертвами огня стали египетские сельскохозяйственные рабочие. Они пропали без вести после того, как их автомобиль был уничтожен пожаром.

"На место происшествия выезжают судебно-медицинские эксперты для установления личности. Все признаки подтверждают тот факт, что это четверо пропавших без вести, которых мы ищем со вчерашнего дня", - сказал министр внутренних дел Кипра Никос Нурис.

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Кипрпожар