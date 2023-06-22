Кипр может передать свои танки Украине, когда купит Merkava у Израиля, - Haaretz

Кипр рассматривает возможность закупки у Израиля танков Merkava. Свои старые советские танки Кипр может в качестве помощи передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz .

"Израиль и Кипр провели переговоры о продаже танков Merkava", - говорится в материале.

Издание пишет, что одним из вариантов, который поднимали во время обсуждений, заключается в том, что Кипр закупит танки Merkava у Израиля. А потом страна отправит в Украину свои более старые танки советского производства.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе глава отдела координации экспорта Министерства обороны Израиля Яир Кулас заявил, что Израиль ведет переговоры с двумя странами, в частности с одной в Европе, о продаже старых танков Merkava, которые больше не выпускают и не использует израильская армия.

Если сделка состоится, это будет первая продажа Израилем танка Merkava европейской стране. В Минобороны отказались назвать страну, которую имел в виду Кулас.

Что известно о танке Merkava?

Танк оборудован двигателем AVDS-1790-5A и трансмиссией CD-850-6B американского производства, которые были доработаны израильскими специалистами.

Танки Merkava Mk2 были выведены в резерв и базы хранения в 2016 году. Часть планировали переделать в бронетранспортеры. Между тем Mk3 на сегодня является самым массовым танком в армии обороны Израиля.

Согласно открытым источникам, Израиль имеет:

580 единиц Merkava Mk2;

780 единиц Merkava Mk3.

Какие танки имеет Кипр

Согласно источникам в интернете сообщается, что армия Кипра имеет 82 танка Т-80. Это танк с единственной газотурбинной силовой установкой, первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Танк Т-80УД с дизельным двигателем выпускался в Харькове.