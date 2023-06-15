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Израиль планирует продать более 200 танков Merkava двум странам Европы, - СМИ

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Четверг 15 июня 2023 19:13
Израиль планирует продать более 200 танков Merkava двум странам Европы, - СМИ Фото: танк Merkava Mk2 (fighting-vehicles.com)
Автор: Сергей Пышкин

Израиль планирует продать более двухсот танков Merkava Mk2 и Mk3 неназванным европейским странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

Источники в Министерстве обороны Израиля отказываются назвать покупателей танков ссылаясь на деликатность сделки. Как утверждают специалисты, сумма контракта может достигать нескольких десятков миллионов долларов, средства из которых пойдут в бюджет министерства.

Также отмечается, что сделка находится на финальной стадии. Сейчас ожидается разрешение со стороны Соединенных Штатов Америки на перепродажу составных частей танка американского производства.

Согласно деталям сделки, продажа будет разделена на две части, сначала будут проданы старшие Mk2, затем - Mk3.

Сначала Израиль пессимистично смотрел на то, что подержанные законсервированные танки могут заинтересовать иностранные армии. Также планировалась их утилизация. Однако после проверки их состояния оказалось, что они пригодны для продажи.

Что известно о танке Merkava?

Танк оборудован двигателем AVDS-1790-5A и трансмиссией CD-850-6B американского производства, которые были доработаны израильскими специалистами.

Танки Merkava Mk2 были выведены в резерв и базы хранения в 2016 году. Часть планировали переделать в бронетранспортеры. Между тем Mk3 на сегодня является самым массовым танком в армии обороны Израиля.

Согласно открытым источникам, Израиль имеет:

  • 580 единиц Merkava Mk2;
  • 780 единиц Merkava Mk3.

Отметим, что сегодня, 15 июня, состоялась очередная встреча "Рамштайна", во время которой союзники обсуждали повышение боевых способностей Украины. В ходе заседания была анонсирована новая помощь нашей стране. Речь идет о системах ПВО, бронированных машинах, снарядах для артиллерии и прочее.

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