З Росією business-as-usual після вторгнення в Україну Неможливий, - глава Мінфіну США
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила своєму колезі з Індонезії, що для Росії не буде business-as-usual у світовій економіці. Після вторгнення Москви в Україну це неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Єллен сказала міністру фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті під час зустрічі у вівторок, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з Індонезією, яка в даний час очолює групу 20 найбільших економік, для просування бізнесу G20.
"Єллен рішуче засудила жорстоке вторгнення Росії в Україну і підкреслила, що для Росії не буде звичайного бізнесу у світовій економіці", - заявили в Мінфіні США.
Також Єллен підкреслила, що Сполучені Штати будуть продовжувати працювати на знак солідарності з Індонезією для просування важливих програм G20, "включаючи усунення негативних наслідків російського вторгнення для світової економіки".
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.