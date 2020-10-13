Кіпр з 1 листопада не буде давати громадянство за інвестиції

З 1 листопада Кіпр скасовує програму, згідно з якою людина могла отримати громадянство країни в обмін на інвестиції. Це пов'язано з частими зловживаннями положеннями програми.

Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів Кіпру.

"Рада міністрів схвалила пропозицію міністрів фінансів і внутрішніх справ про скасування даної інвестиційної програми з 1 листопада 2020 року. Пропозицію було продиктовано непереборними недоліками програми, а також зловживанням її умовами", - йдеться в повідомленні.

За даними Cyprus Mail, це рішення виникнуло після публікації в ЗМІ, де журналісти викрили президента Палати представників Кіпру Дімітріса Силлуріса і депутата парламенту Кристакіса Джованіса, готових допомогти китайському бізнесмену з кримінальним минулим отримати паспорт кіпрський.

Самі політики заперечують будь-які порушення, в той час як партії закликають до відставки Силлуріса.

Зазначимо, в листопаді 2019 року влада Кіпру позбавила так званих "золотих паспортів" 26 осіб, включаючи дев'ять росіян, імена яких не назвали. Тоді в Нікосії визнали, що не завжди вірно оцінювали ризики, пов'язані з видачею громадянства в обмін на інвестиції.

Нагадаємо, уряд Греції планує розширити категорії надання посвідки на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що Мальта ускладнить умови надання громадянства за інвестиції.