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Бросил службу и поехал в Херсон: выявили предателя, который работал в "уголовном розыске" оккупантов

Фото: в Херсоне разоблачили предателя, работавшего в "уголовном розыске" окупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники ГБР разоблачили бывшего военнослужащего, который после вторжения россиян покинул место службы и уехал к оккупантам в Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что военнослужащий самовольно покинул место дислокации воинской части в Николаеве и отправился в Херсон навстречу оккупантам. За такую "верность" россияне устроили его в фейковый правоохранительный орган "Главное управление МВД Херсонской области". Предатель получил должность младшего оперуполномоченного "уголовного розыска".

Сообщается, что у подозреваемого были тесные отношения с городской оккупационной администрацией. В частности, он сотрудничал с командой предателя Владимира Сальдо.

К тому же бывший военный передавал россиянам данные о расположении ВСУ. Мужчина вместе с вражескими солдатами изымал оружие у своих бывших сослуживцев и активно агитировал к сотрудничеству с врагом.

При этом предатель успел сбежать из Херсона вместе с оккупантами, поняв, что город будет освобожден Силами обороны Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ изъяли документы, подтверждающие его службу на россиян. В частности, бланки протоколов и пояснения, составленные в соответствии с уголовным законодательством РФ, записи о местонахождении и политических взглядах местных жителей.

Бывшему военному заочно сообщили о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины) и в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении коллаборанту Игорю Дусю, который был личным советником бывшего главы "ДНР" Игоря Гиркина.

Кроме того, правоохранители задержали бывшего "начальника вокзала Херсон", который помогал РФ опрокидывать военные эшелоны в Украину.

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ХерсонГБР