Как ограничение экспорта из Китая изменит ситуацию с дронами в Украине: оценка военного

Начиная с 1 сентября, начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих к беспилотникам, что повлияет на их количество и стоимость.

"Может быть кризис. Этот кризис может быть у нас, а у противника наоборот кризиса может не быть. Но поверьте мне, если мы говорим о дроне FPV, то почти все составляющие к нему производятся в Украине. Кроме, не очень хорошего качества двигателей и камеры, но ее можно купить в другой стране, кроме Китая", – пояснил Фирсов.

Военный заметил, что будут какие-то нюансы, но Украина сейчас на таком технологическом уровне, что может и не быть в тотальном кризисе, потому что сделает все зависящее, чтобы найти комплектующие в стране.

"Летние контролеры или регуляторы управлений уже сделаны в Украине, хотя 2 года назад это считали фантастикой. Я думаю, что может быть какой-то небольшой кризис, но существенного кризиса не будет. Возможно, FPV-дрон станет немного дороже, но ситуация с дронами будет так или иначе всегда в тонусе", - подчеркнул он.