Как ограничение экспорта из Китая изменит ситуацию с дронами в Украине: оценка военного
Китае запретил экспорт ряда товаров и комплектующих к дронам. Из-за этого у Украины может возникнуть кризис в изготовлении FPV-дронов.
Об этом в комментарии Youtube-канала РБК-Украина заявил военнослужащий 109-го батальона ВСУ, сержант Егор Фирсов.
Начиная с 1 сентября, начнет действовать запрет на экспорт товаров и комплектующих к беспилотникам, что повлияет на их количество и стоимость.
"Может быть кризис. Этот кризис может быть у нас, а у противника наоборот кризиса может не быть. Но поверьте мне, если мы говорим о дроне FPV, то почти все составляющие к нему производятся в Украине. Кроме, не очень хорошего качества двигателей и камеры, но ее можно купить в другой стране, кроме Китая", – пояснил Фирсов.
Военный заметил, что будут какие-то нюансы, но Украина сейчас на таком технологическом уровне, что может и не быть в тотальном кризисе, потому что сделает все зависящее, чтобы найти комплектующие в стране.
"Летние контролеры или регуляторы управлений уже сделаны в Украине, хотя 2 года назад это считали фантастикой. Я думаю, что может быть какой-то небольшой кризис, но существенного кризиса не будет. Возможно, FPV-дрон станет немного дороже, но ситуация с дронами будет так или иначе всегда в тонусе", - подчеркнул он.
Напомним, что в прошлом месяце Китай расширил запрет на экспорт военных дронов . В частности, дроны с высокоточным измерительным оборудованием были добавлены в черный список рядом агентств, включая Центральную военную комиссию.
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