До конца 2026 года громады должны утвердить уставы: как это сделать (методичка для ОМС)

По ее словам, значительная часть громад над этим уже работают, для других – подготовлены методические рекомендации: пошаговый алгоритм для того, чтобы созданный документ был качественным и выполнял заложенные в него функции.

Для чего нужен устав громад и где его уже внедрили

Елена Шуляк рассказала, что принятый в начале этого года законопроект №7283 внедряет необходимые эффективные инструменты народовластия и для жителей громад – средства влияния на решения об их жизнедеятельности, таких как публичные консультации, общественные обсуждения, участие громады в вопросах формирования и распределения местного бюджета.

Кроме того, местные депутаты будут обязаны отчитываться перед жителями – на открытых встречах, где будут отвечать на вопросы, вести активную дискуссию, публиковать свои отчеты, чтобы избиратели видели, что сделано.

Однако не менее важным пунктом принятого законопроекта, подчеркнула парламентарий, является установление обязанности сельского, поселкового, городского совета утверждать устав территориальной громады.

До 1 января 2027 годна органы местного самоуправления (ОМС) должны привести в соответствие с законом действующий устав территориальной громады или утвердить новый.

"По сути, если права людей – это фундамент, то устав – это чертеж дома, который должен стоять крепко и служить всем без исключений. Без преувеличения, устав является своего рода "конституцией громады", инструкцией, по которой работает ежедневная демократия", – пояснила Шуляк.

Часть громад, рассказала она, этот процесс уже не только начали, но и завершили обновив и утвердив свои уставы. Да, в ноябре 2023 года Устав городской территориальной громады в новой редакции принял Хмельницкий горсовет.

Луцкий горсовет утвердил новый Устав Луцкой городской территориальной громады в декабре 2023-го, Полтавский горсовет – в мае 2024-го, а Тернопольский имеет действующий Устав с внесенными изменениями на сентябрь 2023 года.

Среди меньших громад можно выделить Люботинскую городскую территориальную общину, где Устав в новой редакции утвержден летом 2024 года, Юрьевскую поселковую громаду на Днепропетровщине, которая приняла свой Устав в мае 2024-го, и Солотвинскую территориальную громаду, утвердившую новую редакцию Устава в декабре 2024 года.

"Однако достаточно показательным в определенных смыслах кейсом является опыт Киевщины. Исследование за 2024 год на основе данных Минюста показывает, что в Киевской области из 69 громад только 8 имели зарегистрированные уставы. Это, в частности, Обуховская городская громада, Володарская поселковая, Сквирская городская, Переяславская городская, Немишаевская, Яготинская, Узинская, Славутицкая городские громады, - сообщила народная депутат.

Методические рекомендации для ОМС

Учитывая, что времени на создание или обновление этого стратегического документа остается немного, отметила Елена Шуляк, громадам следует ускориться. Помочь в этом могут презентованные на днях методические рекомендации, подготовленные Министерством развития громад и территорий Украины.

Алгоритм можно свести к 10 шагам:

1 Оценить возможности с учетом дедлайна. Рада фиксирует, что до конца 2026 года громада должна иметь обновленный устав, соответствующий закону о народовластии и новой редакции закона о местном самоуправлении, и именно устав становится главным нормативным документом общины.

2 Создать рабочую группу. К ней привлекают депутатов, работников исполкома, представителей общественных организаций, активных жителей, а по возможности – председателя и старост, чтобы текст устава был результатом совместной работы, а не "кабинетного" упражнения.

3 Использовать предложенный методическими рекомендациями шаблон – изменить название громады, перечень населенных пунктов, настроить формулировки под свои особенности, не выходя за рамки законодательства.

4 Описать идентичность громады. Составить краткую историческую справку и преамбулу, закрепить символику (герб, флаг, лозунг, гимн, логотип) и местные праздники – День громады, дни сел и городов, другие памятные даты.

5 Прописать права, обязанности и возможности жителей. Четко определить, на какую информацию и услуги имеют право жители, как они могут участвовать в решении местных вопросов, как громада гарантирует равный доступ к пространству, услугам, образованию, трудоустройству и развитию для разных групп.

6 Описать систему органов местного самоуправления. Зафиксировать состав системы (совет, председатель, исполком, старосты, органы самоорганизации населения), распределение полномочий и принципы взаимодействия с жителями – кто за что отвечает и как к нему могут обращаться люди.

7 Закрепить все формы роли громады. В уставе перечислить местный референдум, общее собрание, местные инициативы, общественные слушания, публичные консультации, общественное оценивание, участие в бюджетировании, совещательные и надзорные органы, е-петиции и т.д., а детальные процедуры вынести в отдельные положения-приложения с готовыми формами документов.

8 Подтянуть регламент совета и положения о комиссиях. Привести терминологию в соответствие с уставом и прямо записать, что протоколы собрания, результаты слушаний, местные инициативы, заключения общественного оценивания и е-петиции могут служить основанием для внесения вопросов на повестку дня сессии.

9 Провести общественные слушания и утвердить устав. Вынести проект устава на открытые слушания, собрать предложения, после чего принять документ решением совета или приказом начальника военной администрации – там, где он исполняет полномочия ОМС.

10 Объяснить устав жителям и поддерживать его "живым". Подготовить комментируемый устав на простом языке, создать на сайте раздел "Общественное участие", регулярно проводить просветительские мероприятия и обновлять доступные материалы, чтобы люди не просто знали об уставе, а реально пользовались предусмотренными им инструментами.