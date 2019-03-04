Кіноспільнота просить уряд утворити Раду з державної підтримки кінематографії

Зазначається, що утворення Ради розблокує фінансування створення українських фільмів

Ассоциация киноиндустрии Украины направила открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой обеспечить на ближайшем заседании правительства принятия распоряжения Кабинета министров о создании Совета по государственной поддержке кинематографии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный Ассоциацией открытое письмо.

Сообщается, что после принятия Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии" в 2017 году любая государственная поддержка в сфере кинематографии может быть предоставлена исключительно на основании решения Совета государственной поддержки кинематографии.

Осенью 2018 года на открытом и представительском всеукраинском конкурсе представителями киносообщества были избраны кандидатуры персонального состава Совета по государственной поддержке кинематографии, в соответствии с требованиями Закона.

Отмечается, что Минкульт в ноябре 2018 года разработал и представил в правительство проект распоряжения Кабмина о создании Совета. Однако, до сих пор (по состоянию на 1.03.2019 года) правительством не принято распоряжение о создании этого Совета, что делает невозможным проведение очередного конкурсного отбора Госкино на финансирование фильмов (питчинга).

В Ассоциации киноиндустрии отмечают, что в госбюджете на 2019 год уже предусмотрены соответствующие средства на создание украинских фильмов - но в настоящее время использование средств, предназначенных для финансирования кинематографии в Украине является фактически невозможным.

"Принимая во внемание критическую ситуацию, которая складывается, и невозможность для творческих коллективов обоснованно планировать производство следующих проектов, в том числе за копродукцией с другими странами: обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Борисович, с просьбой обеспечить уже на ближайшем заседании КМУ принятия распоряжения Кабинета Министров Украины о создании Совета по государственной поддержке кинематографии и утверждении ее персонального состава, избранного представителями киноотрасли Украины на открытом и публичном конкурсе", - говорится в открытом письме