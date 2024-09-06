На кинофестивале в Канаде хотят показать фильм "Русские на войне". Украина отреагировала

Недавно на Венецианском кинофестивале показали фильм "Russians at War" ("Россияне на войне") российского режиссера Анастасии Трофимовой, вызвавший шквал критики в Украине, поскольку изображает российских солдат "простыми людьми" и не раскрывает вопрос тех преступлений, которые они совершают на украинском земли.

"Интересно, почему пропагандистский фильм вообще показали на Венецианском кинофестивале. И почему режиссер Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели российской культуры - страны, которая ежедневно убивает украинцев, наших детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. Это позорно. И такого не должно быть. Остановите этот абсурд", - реагировал на это руководитель ОП Ермак.

Теперь фильм хотят показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

"Мы решительно против попытки использовать Международный кинофестиваль в Торонто TIFF для отбеливания преступлений российских солдат в Украине", - заявил в ответ на это украинский консул Олег Николенко.

По его мнению, фильм бывшего документалиста Russia Today Анастасии Трофимовой, недавно бросившей вызов российским зверствам в Буче в своих заявлениях в Венеции, намеренно ошибочно отражает реалии.

В частности, изображение российских солдат как просто "пешками", а вторжение России в Украину как "нечестивую игру", добавляет доверия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают страдания, вызванные военными действиями России, считает Николенко.

"Существуют тысячи задокументированных случаев, когда российские войска насилуют, пытают, убивают и дегуманизируют. Вступающим в российскую армию предлагают большую денежную компенсацию или помилование, и они принимают это решение с полным пониманием своих действий в Украине", - отметил он.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что Украина считает очень актуальным откликнуться на требование Ukrainian Canadian Congress и объяснить, почему деньги канадских налогоплательщиков используются для финансирования российской пропаганды, в борьбу с которой Канада инвестирует огромные ресурсы.

Николенко призвал фестиваль отменить показ этого фильма.