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Конец войны уже близок? Трамп увидел положительную тенденцию перед переговорами в Абу-Даби

09:02 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит признаки приближающейся к завершению войны России против Украины. По его словам, обе стороны устали от боевых действий, а переговоры с участием Вашингтона продвигаются конструктивно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общаясь с журналистами в Белом доме в понедельник, 9 ноября, американский президент рассказал о продолжающихся в Абу-Даби конструктивных контактах по прекращению войны.

"Мы ведем очень конструктивный разговор на этот счет в Абу-Даби", - сказал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон замечает положительные изменения в процессе поиска путей завершения войны и принимает в нем непосредственное участие.

"Мы также видим очень четкую тенденцию к прекращению войны между Россией и Украиной. Мы участвуем в этом", - заявил президент США.

В то же время, американский представитель подчеркнул, что обе стороны пока лишь демонстрируют определенную гибкость в территориальном вопросе во время закрытых обсуждений.

По его оценке, к конкретному соглашению о территориях могут перейти в конце переговорного процесса, когда удастся согласовать другие важные вопросы. Среди них - будущая система безопасности Украины после завершения войны.

Напомним, накануне состоявшихся 10-11 ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров Украины, США и России, американские чиновники заявили обопределенной гибкости Киева и Москвы в непубличных обсуждениях по контролю над территориями на востоке Украины.

В то же время , одним из ключевых вопросов встречи станут гарантии безопасности для Украины. Это подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие переговоры.

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