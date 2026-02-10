Конец эпохи Поплавского? Легендарный ректор Университета культуры потерял должность

Почему именно Поплавский потерял должность ректора

Согласно информации осведомленных источников в МОН, Михаил Поплавский перестал быть ректором КНУКиИ.

Причина - у него завершился срок контракта.

Стоит отметить также, что "поющий ректор" уже дважды был главой образовательного учреждения. Поэтому теперь его место займет другой человек.

Почему ректоры в Украине могут терять должности

Ранее заместитель министра образования Николай Трофименко в интервью РБК-Украина рассказал, что в Украине продолжается укрупнение высших учебных заведений.

При этом ряд ректоров, по его словам, может потерять свои должности.

Представитель МОН объяснил, что закон Украины "О высшем образовании" предусматривает возможность ректора находиться в должности только два раза подряд.

"Хитрости, к которым прибегали во время фейковых реорганизаций еще до 2023 года, мы не поддерживаем. Когда образуются новые вузы, это не может делаться под то, чтобы то или иное лицо могло еще раз пойти на эту должность", - подчеркнул заместитель министра.

Сколько ректоров могут потерять свои должности

"Мы ожидаем, что в университетах будут происходить изменения. Тем более, что у большого количества ректоров завершается второй срок", - поделился Трофименко.

На вопрос, сколько ректоров потеряют должности, он ответил: "Около 50 ректоров, думаю, где-то так".

В то же время чиновник отметил, что "это будет происходить постепенно, и пулами будут проходить выборы".

"Мы видели выборы во Львовском национальном университете Франко и во Львовской политехнике. Абсолютно прекрасная, демократическая, сознательная процедура. И это был праздник демократии в зрелом, эффективном коллективе обоих университетов: 8-9 кандидатов, дебаты, стратегии, видение, второй тур", - напомнил замглавы МОН.

Это, по его словам, "красиво и правильно".

"И показывает то, к чему мы стремимся по всей стране. У нас нет плохих или хороших вузов. Они все уникальные. И от команд зависит, как они смогут конкурировать и привлекать ресурсы", - подытожил Трофименко.