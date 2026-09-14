С какими продуктами в Украине могут возникнуть проблемы: полный список запасов и рисков

Украина полностью обеспечена базовыми продуктами питания собственного производства - от хлеба и круп до мяса, масла и сахара. Однако на фоне ситуации в стране остаются категории товаров с коротким сроком хранения, где потенциальные логистические риски и проблемы с реализацией наиболее вероятны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий .

Какими продуктами Украина обеспечена полностью

По словам министра, Украина полностью обеспечена хлебобулочными изделиями и мукой на 100%.

Страна выращивает более 24 млн тонн пшеницы, тогда как внутреннее потребление составляет около 6 млн тонн (на продовольственные нужды необходимо 3-3,5 млн тонн), а определенный импорт в этой категории не является критическим. Также достаточно макаронных изделий (импортируются только отдельные виды по предпочтению потребителей).

Относительно круп (пшеничной, ячневой, овсяной, гречневой и кукурузной), их производят в разы больше, чем потребляют внутри страны, одновременно рис импортируется из-за небольших объемов выращивания, учитывая природно-климатические условия.

Украина остается экспортно ориентированной по сахару и маслу (производство масла превышает внутреннее потребление примерно в десять раз).

Основные объемы овощей борщового набора производятся в Украине и с картофелем, морковью, свеклой, луком и капустой проблем с обеспечением нет, хотя по овощам борщового набора определенный импорт возможен.

По молочной продукции, объясняет Высоцкий, баланс нейтральный (сыры больше импортируются, а сухое и сгущенное молоко, масло - экспортируются), однако даже при полном отсутствии импорта базовая потребность будет обеспечена.

Яйца Украина экспортирует, свининой обеспечена собственного производства, а по мясу птицы является нетто-экспортером. В то же время соль импортируется из-за того, что основные ее залежи связаны с "Артемсолью", которая оказалась на временно оккупированной территории.

Где возможны риски дефицита

Наиболее вероятно возникновение дефицита, по словам Высоцкого, касается товаров, которые нужно быстро реализовывать - овощей и фруктов, поскольку они имеют относительно короткий срок хранения и являются объемными с точки зрения перевозки.

Отчасти это касается и свежей и охлажденной продукции на льду (свежее мясо или рыба). По другим товарам таких рисков нет, добавил министр.