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З якими продуктами в Україні можуть виникнути проблеми: повний список запасів та ризиків

10:56 14.09.2026 Пн
2 хв
Якими продуктами Україна забезпечена повністю
aimg Дмитро Сидоров aimg Ірина Гамерська
З якими продуктами в Україні можуть виникнути проблеми: повний список запасів та ризиків Фото: запаси яких продуктів є в Україні (Getty Images)
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Україна повністю забезпечена базовими продуктами харчування власного виробництва - від хліба і круп до м'яса, олії та цукру. Проте на тлі ситуації в країні залишаються категорії товарів із коротким терміном зберігання, де потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією є найбільш ймовірними.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Якими продуктами Україна забезпечена повністю

За словами міністра, Україна повністю забезпечена хлібобулочними виробами та борошном на 100%.

Країна вирощує понад 24 млн тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 6 млн тонн (на продовольчі потреби необхідно 3-3,5 млн тонн), а певний імпорт у цій категорії не є критичним. Також достатньо макаронних виробів (імпортуються лише окремі види за вподобаннями споживачів).

Щодо круп (пшеничної, ячної, вівсяної, гречаної та кукурудзяної), їх виробляють у рази більше, ніж споживають усередині країни, водночас рис імпортується через невеликі обсяги вирощування з огляду на природно-кліматичні умови.

Україна залишається експортно орієнтованою за цукром та олією (виробництво олії перевищує внутрішнє споживання приблизно у десять разів).

Основні обсяги овочів борщового набору виробляються в Україні, і з картоплею, морквою, буряком, цибулею та капустою проблем із забезпеченням немає, хоча по овочах борщового набору певний імпорт можливий.

За молочною продукцією, пояснює Висоцький, баланс нейтральний (сири більше імпортуються, а сухе та згущене молоко, масло - експортуються), проте навіть за повної відсутності імпорту базова потреба буде забезпечена.

Яйця Україна експортує, свининою забезпечена власного виробництва, а за м’ясом птиці є нетто-експортером. Водночас сіль імпортується через те, що основні її поклади пов’язані з "Артемсіллю", яка опинилася на тимчасово окупованій території.

Де можливі ризики дефіциту

Найбільш ймовірне виникнення дефіциту, за словами Висоцького, стосується товарів, які треба швидко реалізовувати - овочів і фруктів, оскільки вони мають відносно короткий термін зберігання та є об'ємними з точки зору перевезення.

Частково це стосується й свіжої та охолодженої продукції на льоду (свіже м'ясо або риба). По інших товарах таких ризиків немає, додав міністр.

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