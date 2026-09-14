ua en ru
Пн, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоит ли скупать сахар и масло: в Кабмине отреагировали на лимиты на продажу продуктов

10:00 14.09.2026 Пн
2 мин
Следует ли украинцам бояться дефицита базовых продуктов?
aimg Дмитрий Сидоров aimg Ирина Гамерская
Стоит ли скупать сахар и масло: в Кабмине отреагировали на лимиты на продажу продуктов Фото: стоит ли скупать сахар и масло в супермаркетах (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ограничения продаж продуктов в супермаркетах стали преждевременными и способны лишь подогреть искусственный ажиотаж среди покупателей.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

На фоне систематических обстрелов врага, под которые, в частности, попадают и продуктовые склады, некоторые супермаркеты начали вводить ограничения на продажу товаров. В Кабмине такие действия считаются преждевременными.

"Во-первых, такие меры точно преждевременны. Во-вторых, нужно проанализировать, не создают ли они еще больший ажиотаж. Люди могут воспринимать это так: если уже ввели ограничения, значит, надо купить все шесть пачек, даже если сначала планировали взять одну", - прокомментировал Высоцкий ограничения в магазинах.

Он также отметил, что это решение не обсуждалось с профильными ведомствами, потому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Однако оснований вводить лимиты из-за того, что продукции физически не хватает, нет.

Речь идет о продуктах социального значения - сахаре, крупах, масле. Объемов их производства предостаточно. В некоторых местах могут возникать отдельные проблемы, но в масштабах страны масштабного дефицита нет.

Высоцкий отмечает, что оснований переживать, что на длительный период с полок могут исчезнуть крупы, масло, мука, сахар или яйца, в текущей ситуации также нет.

Лимиты в супермаркетах

В сети супермаркетов "Ашан" на прошлой неделе сообщили о введении ограничений на продажу определенных товаров. Речь идет о консервах, масле, уксусе, соли, сахаре, муке, крупах, макаронных изделиях. Максимальное количество на один чек - до 6 штук или 6 кг весовых товаров, а яйца - до 6 десятков.

До этого о введении лимитов сообщала сеть супермаркетов АТБ. Под ограничение до 6 штук в чеке попали, в частности, консервы, масло, продукты быстрого приготовления, макароны, соль, сахар и яйца.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тарас Высоцкий Супермаркеты
Новости
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Кривоносу
Аналитика
Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дефицит продуктов возможен только из-за проблем с доставкой: Тарас Высоцкий, Минагро