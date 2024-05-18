С какими болезнями могут мобилизовать в Украине

С сегодняшнего дня, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Вместе с ним изменяются критерии определения пригодности военнообязанного. Минобороны утвердило список болезней, с которыми могут призвать на фронт или на службу в тылу.
РБК-Украина в материале ниже собрало подробный перечень заболеваний, с которыми могут мобилизовать.
При подготовке использовался текст приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
Согласно положениям нового закона о мобилизации, все военнообязанные украинцы должны обновить свои военно-учетные данные. После этого ТЦК может направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для определения степени пригодности к службе по состоянию здоровья.
Комиссия будет давать заключение на основании обновленного перечня болезней Минобороны. В данном документе расписано, в каких случаях человека могут признать:
Важно также отметить, что от 4 мая 2024 года в Украине был отменен статус "ограниченно пригодного". Лица с такой отметкой в военно-учетных документах должны пройти повторную ВЛК до 4 февраля 2025 по соответствующему направлению от ТЦК.
Новое расписание болезней содержит несколько тысяч диагнозов, и в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные, так и непригодные.
Подробнее о заболеваниях, с которыми точно не мобилизуют, можно прочесть в отдельном метариале.
Ниже приводим перечень диагнозов, когда ВЛК будет предоставлять статус полностью годного или пригодного к службе в частях обеспечения и других военных структурах в тылу.
Статус "пригодный" будут предоставлять лицам, имеющим:
Пригодными к службе в тылу (в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны) ВЛК будет признавать лиц с таким диагнозом:
Диагнозы для предоставления статуса "пригодный":
Пригодные к службе в тылу, диагнозы:
Анемии, нарушения свертывания крови, пурпуры, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов; некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
Все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований); все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы; нарушение других эндокринных желез; недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз).
Органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни; расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга).
При наличии этих диагнозов:
Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и др.).
При наличии этих диагнозов:
Эндогенные психозы (шизофрения, шизотипическое расстройство, хронические бредовые расстройства, острые и транзиторные психические расстройства, шизоаффективные расстройства, маниакальный эпизод, биполярное аффективное расстройство, стойкие и другие расстройства настроения (аффективные).
При наличии этих диагнозов:
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод).
При наличии этих диагнозов:
Поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций; расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте; расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием.
При наличии этих диагнозов:
При постановке диагноза умственная отсталость легкой степени ВЛК будет давать статус пригодного к службе в тылу.
Воспалительные заболевания центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс).
При наличии этих диагнозов:
Болезни центральной нервной системы; их последствия (системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие).
При наличии этих диагнозов:
Эпизодические и пароксизмальные расстройства (эпилепсия и эпилептические синдромы, эпилептический статус, мигрень, расстройства сна, в том числе апноэ сна).
При наличии этих диагнозов:
Болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), (дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, лю и др.).
Болезни век, слезного аппарата, орбиты и конъюнктивы, пороки их развития.
При наличии этих диагнозов:
Болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточный аппарат.
При наличии этих диагнозов:
Статус пригодного к службе в тылу будет предоставляться по диагнозу отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на одном или обоих глазах после успешного хирургического лечения.
При наличии всех форм глаукомы:
Зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, являются основанием для предоставления статуса пригодного к службе в тылу в случае наличия стойкого паралича двигательных мышц при отсутствии диплопии; содружественного косоглазия при отсутствии бинокулярного зрения.
Нарушения рефракции и аккомодации (гиперметропия, миопия, астигматизм, анизометропия, пресбиопия и др.).
При наличии этих диагнозов:
Расстройства зрения и слепота (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.).
При наличии этих диагнозов:
Статус "пригодный" предоставляется при наличии:
Статус пригодного к службе в тылу – двусторонняя тяжелая тугоухость (вычисленное среднеарифметическое значение порогов слуха на частотах 0,5; 1; 2 и 4 кГц по данным пороговой тональной аудиометрии находится в пределах 65-80 дБ).
Некоронарогенные болезни сердца, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных недостаточностью.
При наличии этих диагнозов:
Гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия.
Ишемическая болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнение); хроническая ишемическая болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью).
При наличии этих диагнозов:
Цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматичное) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмбол , сонной, позвоночной артерий; церебральный атеросклероз; гипертензивная энцефалопатия;
При наличии этих диагнозов:
Болезни артерий, артериол и капилляров; приобретенный артериовенозный свищ, наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус; болезни вен, лимфатических сосудов и узлов с незначительными нарушениями кровообращения и функций; при наличии объективных данных без нарушений кровообращения и функций – предоставляется статус пригодного для службы в тылу.
Полностью пригодными будут признавать при наличии таких заболеваний: полипозные, негнойные или гнойные синуситы; парезы и параличи гортани с умеренным нарушением функции голосообразования и дыхания; спастическая дисфония средней тяжести; хронический декомпенсированный тонзиллит; стойкое расстройство барофункции уха или околоносовых пазух, а также искривление носовой перепонки с нарушением носового дыхания.
Если у человека диагностирован хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь; болезни легких, вызванные внешними агентами, пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких; хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания, абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие, ВЛК будет предоставлять статус:
Больных интермитирующей бронхиальной астмой будут признавать полностью пригодными.
Если диагностирована персистирующая бронхиальная астма средней тяжести; легкая персистирующая бронхиальная астма – статус пригодного для службы в тылу.
Военнообязанный будет признан полностью пригодным при наличии таких болезней и состояний:
Статус пригодного к службе в тылу (военных частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗов, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны будут предоставлять лицам с такими болезнями органов пищеварения):
Статус пригодного будут предоставлять при наличии диагноза:
Статус пригодного к службе в тылу:
Полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставное поражение колена и других суставов; болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча; остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника).
При наличии этих диагнозов:
Приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретенные деформации конечностей, приобретенное плоскостопие; фибробластические нарушения.
При наличии этих диагнозов:
Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии):
Гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность).
При наличии этих диагнозов:
Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретри.
Болезни мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и фимоз .
Болезни молочной железы (фибрознокистозная мастопатия, кисты молочных желез, аденоматоз, эктазия протоков, гипертрофия молочных желез, мастодинии, выраженный птоз).
Воспалительные болезни органов малого таза у женщин (сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы).
Невоспалительные болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста. половых органов и т.п.).
Врожденные пороки развития органов и систем; целиакия; врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной систем; хромосомные аномалии.
Переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти; травмы носа, уха, губы и полости рта; повреждение структур слуховой системы; травмы глаза и орбиты; травмы горла, трахеи, гортани; внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы); травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов
Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвих позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, срыв, срыв, срыв; и кровоизлияние спинного мозга).
Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы.
При наличии этих диагнозов:
Травмы верхних и нижних конечностей (переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлеченные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза.
При наличии этих диагнозов:
Термические и химические ожоги; отморожение; тепловой и солнечный удар, взрывная травма, акубаротравма, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсичные действия микроорганизм групп патогенности, особенно опасных инфекционных болезней.
При наличии этих диагнозов:
Отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами; токсическое действие алкоголя, органических растворителей, углеводородов, разъедающих, дезинфицирующих средств, газов, дымов и паров, пестицидов, продуктов питания, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых.
Расстройства вегетативной нервной системы (идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность – синдром Брэдбери-Эглстона)) с синкопальными состояниями; семейная дизавтономия (Райли-Дея); многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).
При наличии этих диагнозов:
Умеренное заикание или недоговорение, что делает речь недостаточно выразительной – статус "пригоден".
Заикание с захлебыванием высокой степени, охватывающее весь языковой аппарат и делающее речь мало понятной; ангиотрофоневроз конечностей I-II стадии; неорганический энурез – статус пригодного для службы в тылу.
Ранее РБК-Украина подробно рассказывало о правилах мобилизации в Украине с 18 мая, а также о том, как не нарваться на штрафы и не стать уклонистом.
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