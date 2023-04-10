Каким путем Украина будет освобождать Крым: ответ представителя президента в АРК

По ее словам, Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма, для этого была создана Крымская платформа. После 24 февраля ситуация в корне изменилась, а особенно после тех жертв, которые увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и так далее.

"Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо. Поэтому мы используем тот путь, который для нас будет максимально оптимальным на определенный момент", - отметила она.

Именно поэтому, по словам Ташевой, сейчас обсуждается освобождение Крыма военным путем.

"Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент Зеленский неоднократно об этом говорил: "я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и так далее", - сказала она.

Ташева не исключила, что когда ВСУ будут на границе с Крымом, уже зайдут, скажем, в Красноперекопск, Украина может предложить России следующий вариант.

"Окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-нибудь переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путем", - объяснила Ташева.

Напомним, ранее Сибига заявил, что не исключает переговоров с РФ по Крыму после того, как Силы обороны выйдут на административную границу с полуостровом.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев.

При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.