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Кім про "референдум" у Снігурівці: з 2 тисяч, може, 160 людей прийде

Фото: глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Юлія Акімова, Константин Широкун

На "референдум" в Снігурівці Миколаївської області, яка тимчасово окупована російськими військами, прийде близько 160 чоловік.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю РБК-Україна.

"Давайте так - близько 8-10% сказали, що вони прийдуть. Це ще невідомо, що вони скажуть. Це з 2 тисяч 160 осіб прийде і "референдум" проведуть, але буде виглядати не дуже. А підвезення до Снігурівки "тітушок", або як їх там називають, теж небезпечне. Ніхто не хоче їхати в Снігурівку для масовки. У них з цим є певні проблеми", - зазначив Кім.

За словами глави ОВА, на цей момент там проживають переважно літні люди. Вони не хочуть виїжджати і щось міняти. Окупанти завжди хочуть провести "референдум" і скрізь. Але вони не раз вже переносять через те, що це неможливо, люди не хочуть брати участь в ньому.

Він також додав, що в місті на сьогодні ситуація залишається задовільною.

До російського вторгнення в Снігурівці Миколаївської області проживало близько 12 тисяч чоловік, на сьогодні залишилося близько 2 тисяч жителів. Місто знаходиться за 63 км на північний схід від Миколаєва.

Нагадаємо, Кім пояснив, що насправді означає "успіх" росіян в околицях Благодатного.

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