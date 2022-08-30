Кім про майбутній опалювальний сезон в Миколаївській області: пориви труб неминучі

У Миколаївській області в майбутній сезон буде набагато більше поривів труб, ніж зазвичай, через солону воду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що зараз на більшій частині Миколаївської області ведеться активна підготовка до опалювального сезону.
"Опалення ми запустимо на 100%. Ситуація з прифронтовими населеними пунктами погана, але там людей особливо немає, тому там або буде індивідуальне опалення з дровами і вугіллям, або буде евакуйовано населення. Що стосується обласного центру та інших міст, там все відновлено і готується до запуску. Є проблема те, що у нас вода солона і буде набагато більше поривів", - заявив Кім.
За його словами, з пошкодженням труб нічого не можна зробити, їх будуть ремонтувати в поточному режимі.
Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що жителям України необхідно підготується до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C.
Також ми писали, що, за словами прем'єра України Дениса Шмигаля, головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.
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