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Ким предупреждает о новой угрозе ракетных ударов на юге Украины

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Николаев, Четверг 26 января 2023 14:05
Ким предупреждает о новой угрозе ракетных ударов на юге Украины Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне могут нанести новые ракетные удары, в частности в южных областях. В регионах уже объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"У нас ракеты. Не игнорируем тревогу", - отметил Ким.

Следует отметить, что на юге Украины уже объявили воздушную тревогу. Об угрозе воздуха предупреждают жителей Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Ким предупреждает о новой угрозе ракетных ударов на юге Украины

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, россияне сегодня выпустили по Украине 55 ракет разных типов, из них 47 сбили силы ПВО.

Вражеские ракеты попали в объекты энергетики в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Также известно, что обломок одной из ракет упал в Киеве, в результате чего есть жертва и пострадавшие.

Детальнее о последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

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