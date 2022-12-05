Ким предупредил о взлете более десятка российских бомбардировщиков

"14 пеТУхов-95 в воздухе (я так понимаю, на 6-8 меньше, чем планировали)… Ну что ж, посмотрим. Сохраняем спокойствие", - написал Ким.

Стоит отметить, что по состоянию на 11.30 в Украине, кроме Луганской области, не объявляли воздушную тревогу.

Напомним, военные и руководство Украины предупреждали, что Россия может готовиться к новому масштабному обстрелу. Украинцев призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также отметим, что российские войска собрали в двух морях (Черном и Средиземном) 100 крылатых ракет.

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