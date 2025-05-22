Ким назвал сроки подачи питьевой воды в Николаев: когда ждать

В Николаевской области ведут работу над тем, чтобы вернуть подачу питьевой воды в Николаев. Масштабный проект может быть завершен уже в конце лета.
Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live".
Он отметил, что в Николаеве уже занимаются тем, чтобы восстановить водоснабжение на постоянном основании. Для этого строят водопровод. Сейчас проект на стадии реализации.
При этом Агентство восстановления подготовит отдельное постановление о очистным сооружениям. Такой проект должны были реализовать вместе с международными партнерами, но тогда его реализация заняла бы 2-3 года, а люди столько ждать не будут.
"Эта работа ведется. Думаю, что до конца лета, как поставил задачу президент (Владимир Зеленский - ред.), эта задача будет выполнена (речь о возобновлении подачи питьевой воды в Николаев - ред.)", - рассказал Ким.
Он уточнил, что было два варианта строительства водопровода - при помощи Международного инвестиционного банка, а также за счет госбюджета. Украинские власти выбрали второй вариант, поскольку он занимает меньше времени - около 6-8 месяцев вместо 2-3 лет.
Напомним, еще 7 февраля Кабмин принял постановление, согласно которому на строительство водопроводов в Николаевской области выделили 8 млрд гривен.
В рамках проекта планируется построить три точки водозабора из реки Южный Буг.
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