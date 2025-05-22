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Ким назвал сроки подачи питьевой воды в Николаев: когда ждать

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Николаевской области ведут работу над тем, чтобы вернуть подачу питьевой воды в Николаев. Масштабный проект может быть завершен уже в конце лета.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live".

Он отметил, что в Николаеве уже занимаются тем, чтобы восстановить водоснабжение на постоянном основании. Для этого строят водопровод. Сейчас проект на стадии реализации. 

При этом Агентство восстановления подготовит отдельное постановление о очистным сооружениям. Такой проект должны были реализовать вместе с международными партнерами, но тогда его реализация заняла бы 2-3 года, а люди столько ждать не будут. 

"Эта работа ведется. Думаю, что до конца лета, как поставил задачу президент (Владимир Зеленский - ред.), эта задача будет выполнена (речь о возобновлении подачи питьевой воды в Николаев - ред.)", - рассказал Ким. 

Он уточнил, что было два варианта строительства водопровода - при помощи Международного инвестиционного банка, а также за счет госбюджета. Украинские власти выбрали второй вариант, поскольку он занимает меньше времени - около 6-8 месяцев вместо 2-3 лет. 

Решение Кабмина

Напомним, еще 7 февраля Кабмин принял постановление, согласно которому на строительство водопроводов в Николаевской области выделили 8 млрд гривен.

В рамках проекта планируется построить три точки водозабора из реки Южный Буг.

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НиколаевВодоснабжениеВиталий Ким