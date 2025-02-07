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В Николаевской области построят магистральные водопроводы: Кабмин принял решение

Киев, Пятница 07 февраля 2025 17:05
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В Николаевской области построят магистральные водопроводы: Кабмин принял решение Иллюстративное фото: в Николаеве планируют восстановить водоснабжение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин принял постановление по строительству магистральных водопроводов в Николаевской области. Для этого выделили 8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Он отметил, что постановление, которое касается строительства магистральных водопроводов в Николаевской области, это очень важное решение.

Премьер напомнил, что россияне уничтожили водопровод Днепр-Николаев, а потом подорвали Каховскую ГЭС, чем лишили доступ Николаева к питьевой воде.

"По поручению президента Украины правительство в этом году выделяет 8 млрд грн на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области. И сегодня утверждаем порядок использования этих средств", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, проект предусматривает строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг. Правительство принимает необходимые решения, чтобы ускорить выполнение всех работ и минимизировать риски их несвоевременного завершения.

"Задача перед ответственными ведомствами - завершить работы в максимально сжатые сроки, чтобы Николаев снова имел стабильное водоснабжение", - подчеркнул глава украинского правительства.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью РБК-Украина отмечал, что город без водоснабжения с 12 апреля 2022 года.

Поэтому жителям города выдают воду в специальных точках выдачи.

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Николаев Николаевская область Денис Шмыгаль Водоснабжение
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