В Николаевской области построят магистральные водопроводы: Кабмин принял решение
Кабмин принял постановление по строительству магистральных водопроводов в Николаевской области. Для этого выделили 8 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Он отметил, что постановление, которое касается строительства магистральных водопроводов в Николаевской области, это очень важное решение.
Премьер напомнил, что россияне уничтожили водопровод Днепр-Николаев, а потом подорвали Каховскую ГЭС, чем лишили доступ Николаева к питьевой воде.
"По поручению президента Украины правительство в этом году выделяет 8 млрд грн на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области. И сегодня утверждаем порядок использования этих средств", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, проект предусматривает строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг. Правительство принимает необходимые решения, чтобы ускорить выполнение всех работ и минимизировать риски их несвоевременного завершения.
"Задача перед ответственными ведомствами - завершить работы в максимально сжатые сроки, чтобы Николаев снова имел стабильное водоснабжение", - подчеркнул глава украинского правительства.
Проблемы с водоснабжением в Николаеве
Напомним, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью РБК-Украина отмечал, что город без водоснабжения с 12 апреля 2022 года.
Поэтому жителям города выдают воду в специальных точках выдачи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.