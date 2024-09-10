Каким имуществом ребенка могут управлять родители: объяснение юриста

Какие действия с имуществом родители не вправе совершать

Законодательство Украины содержит нормы по защите прав и интересов ребенка при совершении сделок по недвижимому имуществу. На органы опеки и попечительства возложены функции защиты интересов ребенка, объясняет юрист.

"Имущество несовершеннолетнего ребенка может принадлежать ему на праве частной собственности, однако распоряжаться этим имуществом ребенок, не достигший 14 лет, не может. Имуществом ребенка, не достигшего 14 лет, распоряжаются его родители с согласия органов опеки и попечительства. После достижения 14 лет ребенок распоряжается собственным имуществом самостоятельно, но с согласия родителей", - рассказывает Лариса Величко.

Она добавляет, что родители управляют имуществом, принадлежащим малолетнему ребенку, без специального на то полномочия. Родители обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах.

"Если малолетний ребенок может самостоятельно определить свои потребности и интересы, родители осуществляют управление его имуществом, учитывая такие потребности и интересы", - отмечает адвокат.

Родители (усыновители) или опекун малолетнего ребенка не имеют права без разрешения органа опеки и попечительства совершать следующие сделки по его имущественным правам:

заключать договоры, подлежащие нотариальному удостоверению или государственной регистрации, в том числе договоры по разделу или обмену жилого дома, квартиры;

договоры по разделу или обмену жилого дома, квартиры; выдавать письменные обязательства от имени ребенка;

отказываться от имущественных прав ребенка.

Сделки, которые родители вообще не имеют права совершать с имуществом ребенка:

совершать дарование от имени ребенка;

обязываться от его имени поручительством.

Несовершеннолетние дети (от 14 до 18 лет) могут совершать перечисленные сделки самостоятельно только с согласия родителей и с разрешения (письменного) органа опеки и попечительства.

Фото: Для действий с недвижимостью ребенка родителям нужно разрешение органа опеки (gettyimages.com)

Как получить разрешение на действия с имуществом от органа опеки

Чтобы получить разрешение органа опеки и попечительства на отчуждение, обмен, дарение, раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности или в общей совместной собственности жилья, заключения договоров конкретного пользования жильем и другие, родители и несовершеннолетние дети, имеющие право собственности на имущество или право пользования имуществом, должны:

обратиться в орган опеки и попечительства с соответствующим заявлением;

и предоставить документы, предусмотренные действующим законодательством Украины.

"Такое заявление подается в орган опеки и попечительства обоими родителями, с определенным комплектом документов", - объясняет Лариса Величко.

Разрешение на совершение сделок по недвижимому имуществу ребенка предоставляется органом опеки и попечительства после проверки, которая проводится в течение 1 месяца, и только в случае гарантирования сохранения права ребенка на жилье.