Ким Чен Ын продолжает худеть. СМИ показали свежее фото лидера КНДР

На собрании Трудовой партии Кореи партийные деятели КНДР обсудили реализацию политики в 2021 году, а также стратегию развития в условиях экономического кризиса на следующий год.

При этом на появившихся кадрах видно, что северокорейский лидер стал выглядеть стройнее, чем когда-либо за все десять лет своего пребывания во главе государства.