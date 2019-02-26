Кім Чен Ин прибув у В'єтнам на зустріч із Трампом

Лідер КНДР подорожує в пуленепробивному вагоні, маршрут його потягу тримають у таємниці

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын въехал на территорию Вьетнама, где 27-28 февраля должна состояться его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентства Reuters.

Отмечается, что поезд лидера Северной Кореи проехал город Дундан, который находится на границе с Китаем.

На вокзале Ким Чен Ына встречали представители местной администрации, которые расстелили красную ковровую дорожку и выставили почетный караул.

Переговоры двух лидеров запланированы в Ханое в среду и четверг.

По информации агентства, Ким Чен Ын путешествует в пуленепробиваемом вагоне, маршрут его поезда держат в тайне, но в субботу появились сообщение, что он пересек границу КНДР и Китая.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 25 февраля, вылетел во Вьетнам на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Лидеры, в частности, обсудят стремление КНДР создать ядерную программу. Ранее Трамп заявлял, что с полной денуклеаризацией Северная Корея быстро станет экономическим центром.