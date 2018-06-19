США і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання

Найближчі американсько-південнокорейські військові навчання були заплановані на серпень

Сполучені Штати і Південна Корея домовилися призупинити спільні військові навчання, заплановані на серпень у результаті обіцянок президента США Дональда Трампа після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це заявили південнокорейські і американські офіційні особи, передає Reuters.

Так, на брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що поки Північна Корея веде себе доброзичливо, у військових навчаннях буде зроблена пауза.

"Південна Корея і Сполучені Штати погодилися припинити всі заплановані на серпень у зв'язку з військовими навчаннями Freedom Guardian дії", - заявили в свою чергу в Міноборони Південної Кореї.

Призупинення спільних навчань підтвердили і в Пентагоні.

"Ми як і раніше координуємо додаткові дії. Жодних рішень про такі військові навчання не було", - заявила прес-секретар військового відомства Дана Вайт.

Вона також додала, що цього тижня відбудеться зустріч між представниками Пентагону і Держдепаратаменту та радником президента США з національної безпеки.

Нагадаємо, раніше делегації КНДР і Південної Кореї вперше за 11 років уклали угоду про поновлення військової комунікації.