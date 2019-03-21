Кім Чен Ин може відвідати Росію після невдалих переговорів із Трампом

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин може відвідати з візитом Росію після невдалих переговорів з президентом США Дональдом Трампом у в'єтнамському Ханої. Про це заявив колишній глава центру з питань Кореї Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Ендрю Кім, передає РБК-Україна з посиланням на The Dong-a Ilbo.

Екс-співробітник ЦРУ вважає, що Кім Чен Ин захоче відвідати Росію, щоб продемонструвати всьому світу хороші стосунки Москви і Пхеньяна на тлі невдалого і раніше терміну завершеного саміту зі Сполученими Штатами.

Водночас Ендрю Кім вважає, що північнокорейський лідер, як і раніше, націлений на ґрунтовний діалог з США і Китаєм.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео вважає можливим досягнення прогресу на переговорах із КНДР з питань денуклеаризації Корейського півострова. З його слів, на переговорах із лідером КНДР Кім Чен Ином вдалося досягти певного прогресу, хоча й не такого значного, як того "бажали в світі та як сподівалися США".