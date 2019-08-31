Кім Чен Ин офіційно став керівником КНДР

Депутати Верховного народного зібрання (ВНС) Північної Кореї 30 серпня внесли поправки до Конституції країни, згідно з якими Кім Чен Ин офіційно став главою КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Так, в Конституції закріпили норму про те, що голова Держради КНДР є "вищим керівником партії, держави і збройних сил, висунутим за одностайною волею і сподівання всього корейського народу". Пост голови Держради КНДР Кім Чен Ин обіймав з моменту його створення в 2016 році.

Раніше Кім Чен Ин у Конституції був названий "верховним лідером, який командує всієї військової міццю країни", а главою держави формально вважався голова президії ВНС. Цей пост з 2019 року займає соратник Кім Чен Ина та його заступник в Держраді Чхве Рен Хе, син якого - Чой Сонг - в 2015 році одружився (за повідомленнями південнокорейських ЗМІ) на молодшій сестрі Кім Чена Ина - Кім Е Чжон.

РБК-Україна писало, що президент Дональд Трамп заявив, що нещодавно отримав "дуже гарне лист" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, і додав, що може зустрітися з ним ще раз.