Ким Чен Ыну показали завод по производству военных самолетов на российском Дальнем Востоке
Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в пятницу, 15 сентября, прибыл в город Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке России и направился прямо на огромный авиационный завод, производящий военные самолеты и другую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кима встретили губернатор региона и другие официальные лица на красной дорожке городского железнодорожного вокзала. Его увезли на авиационный завод имени советского космонавта Юрия Гагарина.
Завод производит самые современные в России истребители, в том числе Су-35 и Су-57. Завод также производит гражданские самолеты.
Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что Киму показали мощности по производству деталей для военных самолетов, а также гражданского самолета Superjet-100, который Россия пытается производить без импортных комплектующих.
Киму также показали демонстрационный полет Су-35.
Приезд Ким Чен Ына на территорию России
Ким в сопровождении президента России Владимира Путина 13 сентября посетил космодром "Восточный", самый современный космодром России, в Амурской области.
Два диктатора в сопровождении своих военных министров обороны обсудили военные вопросы. Путин в четверг принял приглашение Кима посетить Северную Корею.
Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил журналистам, что правительство рассматривает жизнеспособные варианты независимых санкций против Северной Кореи и России из-за проблем с торговлей оружием.
Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.
Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".