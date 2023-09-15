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Ким Чен Ыну показали завод по производству военных самолетов на российском Дальнем Востоке

Россия, Пятница 15 сентября 2023 08:49
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Ким Чен Ыну показали завод по производству военных самолетов на российском Дальнем Востоке Фото: Ким Чен Ыну показали военные самолеты (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын в пятницу, 15 сентября, прибыл в город Комсомольск-на-Амуре на Дальнем Востоке России и направился прямо на огромный авиационный завод, производящий военные самолеты и другую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кима встретили губернатор региона и другие официальные лица на красной дорожке городского железнодорожного вокзала. Его увезли на авиационный завод имени советского космонавта Юрия Гагарина.

Завод производит самые современные в России истребители, в том числе Су-35 и Су-57. Завод также производит гражданские самолеты.

Губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил, что Киму показали мощности по производству деталей для военных самолетов, а также гражданского самолета Superjet-100, который Россия пытается производить без импортных комплектующих.

Киму также показали демонстрационный полет Су-35.

Приезд Ким Чен Ына на территорию России

Ким в сопровождении президента России Владимира Путина 13 сентября посетил космодром "Восточный", самый современный космодром России, в Амурской области.

Два диктатора в сопровождении своих военных министров обороны обсудили военные вопросы. Путин в четверг принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин заявил журналистам, что правительство рассматривает жизнеспособные варианты независимых санкций против Северной Кореи и России из-за проблем с торговлей оружием.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ын их передать: мнение экспертов".

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