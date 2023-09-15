Южная Корея может ввести санкции против РФ после встречи Путина и Ким Чен Ына

Южная Корея может ввести односторонние санкции против России на фоне недавней встречи диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая вызвала в Сеуле обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между двумя странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Пак Джин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием, с Россией будет чрезвычайно серьезной угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове", - заявил министр иностранных дел Пак Джин.

На вопрос, пересмотрит ли Южная Корея односторонние санкции против Северной Кореи и России, Пак ответил, что правительство рассматривает все возможные меры для оказания давления на эти страны.

Южная Корея ранее не вводила собственных санкций против РФ, а только поддерживала международные экономические ограничения из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Пак добавил, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и Россией представляет собой нарушение резолюций Совета Безопасности ООН против КНДР.

"Правительство Южной Кореи делает строгое предупреждение и призывает не допускать подобных действий", - подчеркнул министр.

Встреча диктаторов

Напомним, что 13 сентября прошла встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина с его северокорейским коллегой. Более того, они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".