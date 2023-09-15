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Кім Чен Ину показали завод із виробництва військових літаків на російському Далекому Сході

Росія, П'ятниця 15 вересня 2023 08:49
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Кім Чен Ину показали завод із виробництва військових літаків на російському Далекому Сході Фото: Кім Чен Ину показали військові літаки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівник Північної Кореї Кім Чен Ин у п'ятницю, 15 вересня, прибув до міста Комсомольськ-на-Амурі на Далекому Сході Росії і попрямував на величезний авіаційний завод, який виробляє військові літаки та іншу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кіма зустріли губернатор регіону та інші офіційні особи на червоній доріжці міського залізничного вокзалу. Його відвезли на авіаційний завод імені радянського космонавта Юрія Гагаріна.

Завод виробляє найсучасніші в Росії винищувачі, у тому числі Су-35 та Су-57. Завод також виробляє цивільні літаки.

Губернатор регіону Михайло Дегтярьов повідомив, що Кіму показали потужності з виробництва деталей для військових літаків, а також цивільного літака Superjet-100, який Росія намагається виготовляти без імпортних комплектуючих.

Кіму також показали демонстраційний політ Су-35.

Приїзд Кім Чен Ина на територію Росії

Кім у супроводі президента Росії Володимира Путіна 13 вересня відвідав космодром "Восточный", найсучасніший космодром Росії, в Амурській області.

Два диктатори у супроводі своїх військових міністрів оборони обговорили військові питання. Путін у четвер прийняв запрошення Кіма відвідати Північну Корею.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин заявив журналістам, що уряд розглядає життєздатні варіанти незалежних санкцій проти Північної Кореї та Росії через проблеми з торгівлею зброєю.

Детальніше про те, що відбувалося під час зустрічі Путіна та Кіма, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думку експертів".

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