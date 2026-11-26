В отношениях России и Северной Кореи произошел серьезный раскол, который привел к остановке военной поддержки страны-агрессорки со стороны КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГУР МОУ.
7 сентября 2026 года Россия и Северная Корея официально открыли автомобильный мост через реку Туманную (Туманган), которая проходит вдоль границы двух стран.
Новый объект должен укрепить транспортное сообщение между государствами и способствовать увеличению объемов двусторонних перевозок.
Как известно, Москва заинтересована в дальнейшем получении северокорейского вооружения и его комплектующих. Пхеньян, в свою очередь, рассчитывает на российскую помощь в виде оборудования, сырья, технологий и финансирования, а также стремится перенять опыт ведения современной войны.
Несмотря на это, в прошлом месяце в отношениях РФ и КНДР возникли разногласия. Причиной стало заявление замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко о том, что Москва в перспективе будет способствовать снижению напряженности в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. В Северной Корее эти слова восприняли крайне негативно.
В конце октября глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что подобная позиция не согласуется с характером союзнических отношений между двумя государствами. Она также потребовала от российской стороны разъяснений относительно ее политики в отношении Южной Кореи.
Кроме того, Чхве Сон Хи сообщила о временном прекращении военной поддержки России. По имеющимся данным, соответствующее решение лично принял лидер КНДР Ким Чен Ын.
Согласно данным ГУР, ограничения касаются использования российскими военно-транспортными самолетами воздушного пространства Северной Кореи, а также поставок баллистических ракет KN-23 и новой партии артиллерийских боеприпасов.
Более того, Пхеньян пока не спешит выполнять запрос Москвы об увеличении численности северокорейского военного контингента в России. Речь идет о наращивании группировки с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих.
В то же время подразделения 11-го корпуса сил специальных операций армии КНДР, которые уже находятся в России, продолжают службу в Курской области. Они размещены во втором эшелоне группировки войск (сил) "Курск".
Кроме того, с середины лета в Воронежской области действует сводное ракетное подразделение северокорейской армии. Российская сторона использует его для нанесения ударов по Украине. Это подразделение входит в состав 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.
Таким образом, дальнейшее углубление военного взаимодействия между Москвой и Пхеньяном фактически приостановлено.
Среди основных проблем сотрудничества остаются низкий уровень оперативной совместимости российских и северокорейских войск, языковой барьер, нехватка переводчиков, а также недостаточное логистическое обеспечение со стороны КНДР.
Дополнительным препятствием является отношение российского военного командования к северокорейским военнослужащим. По имеющейся информации, представители высшего руководства армии РФ демонстрируют откровенное пренебрежение к военным КНДР, воспринимая их как навязанное политическое бремя.
Еще одним фактором, сдерживающим военное сотрудничество двух стран, стали значительные потери северокорейского контингента в боях с Силами обороны Украины на территории Курской области.
По оценкам Главного управления разведки, общие потери военных КНДР составляют 7 058 человек. Из них 2 251 военнослужащий погиб, остальные получили ранения.
Кстати, недавно президент Украины Владимир Зеленский выступил с важным предупреждением касательно КНДР.
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