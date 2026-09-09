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Ким Чен Ын построил новый ядерный объект в КНДР, - МАГАТЭ

13:44 09.09.2026 Ср
2 мин
Как именно удалось это узнать?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Ким Чен Ын, диктатор КНДР (Getty Images)

Северная Корея построила новый объект для обогащения урана на главном ядерном комплексе в Йонбене. По предварительным данным, такое здание может вместить до 28 каскадов центрифуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ заявило, что опиралось на спутниковые снимки и материалы из открытых источников, в том числе фото, опубликованные государственными СМИ КНДР. Именно благодаря этим данным агентство отслеживает ядерную деятельность Пхеньяна.

Важно понимать, что инспекторы агентства не работают в Северной Корее с 2009 года.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ядерная инфраструктура Северной Кореи продолжает стабильно расширяться сразу в нескольких местах.

Новое двухэтажное здание в Йонбене специалисты МАГАТЭ идентифицировали как второй объект по обогащению урана. Для этого они сопоставили спутниковые снимки, сделанные во время строительства, с фотографиями июньского визита диктатора КНДР Ким Чен Ына.

На обнародованных в ходе визита кадрах видно, что каскады газовых центрифуг установлены на обоих этажах основного здания. По оценке МАГАТЭ, помещение может вместить до 28 таких каскадов.

С официальным заявлением по этому поводу выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Текущая эксплуатация обогатительных установок в Кансоне и Йонбене, а также сообщение о дальнейшем расширении производства КНДР оружейного ядерного материала вызывает серьезную обеспокоенность", - подчеркнул он.

Также важно отметить, что развитие ядерной программы Северной Кореи нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

Ранее РБК-Украина писало, что Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию еще один ядерный эсминец.

Кстати, несколько месяцев назад КНДР испытала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами.

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КНДРСеверная КореяКим Чен ЫнМАГАТЭ