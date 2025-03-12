Ким Чен Ын построил ядерный бункер на месте своего дворца: спутниковые снимки

Спутниковые снимки обнаружили, что Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольф-поле. Это может затруднить его обнаружение и наблюдение с воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, Ким Чен Ын довольно оригинально спрятал свои подземные бункеры для пусковых установок и ракет. Вероятно, они скрыты под полем для гольфа, которое расположилось на месте снесенного зимнего дворца.
В частности, на спутниковых снимках видно место, где располагался дворец к югу от Пхеньяна.
Сперва комплекс похож на частное поле для гольфа, однако при более внимательном рассмотрении появляются доказательства того, что это место используют для сокрытия секретных северокорейских пусковых установок и ракет.
Анализ изображений показывает, что поля для гольфа были построены с бетонным основанием в июне, а затем покрыты тонким слоем почвы, на которых затем вырос газон.
Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. Таким образом он пытается давить на западные страны и партнеров Украины.
А в конце сентября Северная Корея решила подыграть российскому диктатору Владимиру Путину с ядерными угрозами.
Впоследствии стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.
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