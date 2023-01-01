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Ким Чен Ын заявил о намерении увеличить ядерный арсенал КНДР

Фото: верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о намерении увеличить ядерный арсенал КНДР и призвал к созданию межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, на заседании правящей Рабочей партии Ким Чен Ын подчеркнул необходимость обеспечить "преимущественную военную мощь" для защиты своего суверенитета и безопасности. Это событие происходило на фоне трансграничной напряженности, случившейся из-за вторжения северокорейских беспилотников на юг и ряда ракетных запусков КНДР, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

По сообщению официального информационного агентства KCNA, Ким Чен Ын обвинил Вашингтон и Сеул в том, что они пытаются "изолировать и задушить" КНДР, подчеркнув, что ударные ядерные системы США постоянно базируются в Южной Корее. Он пообещал разработать еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет, "главной миссией которых является скорый ядерный контрудар" в рамках плана усиления ядерных сил страны.

"Сложившаяся ситуация требует удвоенных усилий для значительного укрепления военной мускулатуры... в ответ на тревожные военные шаги США и других вражеских сил", - говорится в сообщении.

По словам Кима, Южная Корея стала "нашим несомненным врагом", поскольку она "подвержена опрометчивому и опасному наращиванию вооружений" и враждебным военным действиям.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил о намерении как можно быстрее вывести на орбиту первый военный спутник-шпион, подготовка к чему находится на завершающем этапе.

Reuters напоминает, что эта информация поступила спустя несколько часов после того, как КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности у своего восточного побережья во время редкого испытания оружия поздно ночью под Новый год. КНДР также запустила три баллистических ракеты в субботу, 31 декабря, завершив год, отмеченный рекордным количеством испытаний ракет.

"Мы заявили о нашей решительной воле ответить ядерным оружием на ядерное оружие и полной конфронтацией на тотальную конфронтацию", - подчеркнул Ким Чен Ын.

На днях РБК-Украина сообщало, что КНДР в субботу, 31 декабря, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря. При этом в Минобороны Южной Кореи заявили, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима.

Напомним, 26 декабря беспилотники КНДР нарушили воздушное пространство Южной Кореи. На перехват поднялась авиация и произвела упреждающие выстрелы.

К тому же Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, и снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии.

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КНДР