Ким Чен Ын распорядился усилить возможности ударных дронов с помощью ИИ

Отмечается, что северокорейский лидер ознакомился с характеристикой и применением в боевых условиях различных беспилотных систем.

В частности Ким ознакомился со стратегическим и тактическим разведывательным БПЛА, а также многоцелевыми дронами, которые разрабатываются и производятся в научно-исследовательских институтах и на предприятиях при Объединении беспилотной авиационной техники.

В частности, лидеру понравились результаты испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета.

По итогам визита, Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания.

Он распорядился усилить возможности беспилотников с помощью искусственного интеллекта и назвал их способность к ведению операций, первоочередной важной задачей для модернизации Вооруженных сил КНДР.

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)