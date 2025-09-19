Ким Чен Ын распорядился усилить возможности ударных дронов с помощью ИИ

В Северной Корее прошли испытания беспилотного оружия под руководством лидера страны Ким Чен Ына.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что северокорейский лидер ознакомился с характеристикой и применением в боевых условиях различных беспилотных систем.
В частности Ким ознакомился со стратегическим и тактическим разведывательным БПЛА, а также многоцелевыми дронами, которые разрабатываются и производятся в научно-исследовательских институтах и на предприятиях при Объединении беспилотной авиационной техники.
В частности, лидеру понравились результаты испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета.
По итогам визита, Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания.
Он распорядился усилить возможности беспилотников с помощью искусственного интеллекта и назвал их способность к ведению операций, первоочередной важной задачей для модернизации Вооруженных сил КНДР.
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
Напомним, на днях СМИ обнародовали информацию, что Россия передала КНДР ядерный реактор для подводных лодок.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия. Он осудил предложения США о денуклеаризации.
Кроме того, лидер КНДР объявил новую военную стратегию страны.