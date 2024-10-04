Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае вторжения в КНДР

Диктатор КНДР подверг критике президента Южной Кореи Юн Сук Йоля за недавние угрозы во время военного мероприятия положить конец северокорейскому режиму.

По словам Ким Чен Ына, южнокорейский президент "хвастался чрезвычайным противодействием военных сил на пороге государства, владеющего ядерным оружием".

"Он подтвердил, что если враг, охваченный чрезвычайной глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми оно обладает, включая ядерное оружие", - передает северокорейское информагентство KCNA заявление Ким Чен Ына.

СМИ КНДР также сообщили, что лидер страны сказал об этом на тренировочной базе подразделений специальных операций армии в среду.

Что предшествовало

Днем ранее, во вторник, Южная Корея отметила ежегодный День вооруженных сил военным парадом, на котором была продемонстрирована баллистическая ракета, способная нести массивную боеголовку, также содержавшую облет американского бомбардировщика.

В своей речи президент Южной Кореи Юн Сук Йоль предостерег Пхеньян от использования ядерного оружия, заявив, что это встретит "решительный, преобладающий ответ наших военных и альянса США". И добавил, что "в этот день придет конец режима Северной Кореи".

Усилия КНДР по созданию ядерного оружия и угроз

Отметим, что Северная Корея десятилетиями занимается программой по созданию ядерного оружия. Также в КНДР провели, по данным западных СМИ, по меньшей мере, 6 подземных ядерных испытаний.

Так, например, 10 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб "в геометрической прогрессии".

Добавим, в конце сентября Северная Корея решила подыграть российскому диктатору Владимиру Путину с ядерными угрозами. Так, в КНДР заявили, что военная помощь США Украине на сумму 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой" и игрой с огнем против ядерного государства, которым является РФ.

Напомним, летом в Сеуле заявили, что КНДР может провести ядерные испытания перед президентскими выборами в США.