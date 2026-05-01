Ким Чен Ын похвалил солдат, которые выбрали смерть вместо плена в войне против Украины

03:40 01.05.2026 Пт
2 мин
Сообщается, что военные КНДР взрывали гранаты, когда их окружали
aimg Юлия Маловичко
Ким Чен Ын похвалил солдат, которые выбрали смерть вместо плена в войне против Украины

На открытии величественной бронзовой скульптуры северокорейских и российских солдат, погибших на войне в Украине, глава КНДР похвалил тех военных, которые не сдались в плен и самоликвидировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Ядерный арсенал КНДР способен преодолеть американскую систему ПРО, - Bloomberg

Согласно стенограмме, опубликованной северокорейским государственным СМИ KCNA, Ким заявил, что те, кто "без колебаний выбрал самоподрыв" и нападения смертников, проявили наивысшую форму лояльности. Он имел в виду солдат, которые бросались на гранаты или детонировали взрывчатку, а не рисковали попасть в плен.

Ким сделал эти слова на открытии нового огромного мемориального комплекса на окраине столицы, проходя мимо рядов только что закопанных могил, прежде чем стать на колени, чтобы засыпать землю в открытое место захоронения.

В течение месяцев государственные СМИ Северной Кореи предлагали яркие и часто откровенные рассказы о том, как погибли эти солдаты. В предыдущих репортажах описывалось, как военные взрывали гранаты, когда их окружали, кричали товарищам отойти, прежде чем спровоцировать взрыв, или убивали себя после ранений, чтобы избежать плена. В одном из репортажей солдаты обнимались, прежде чем взорвать взрывчатку.

Годами разведывательные службы, украинские чиновники и перебежчики сообщали, что от северокорейских солдат ожидалось самоубийство, а не плен. Пхеньян никогда этого не подтверждал. Теперь эта доктрина одобряется на самом высоком уровне, публично, на месте, построенном в честь погибших в войне.

Этот мемориал является одним из самых четких свидетельств масштабов участия Северной Кореи в войне России. Анализ, проведенный NK News, показал, что на двух черных мраморных стенах внутри комплекса выгравировано 2288 имен солдат, которые, как считается, погибли в бою, а также 271 могила и более 1700 отделений для кремированных останков. Комплекс расширил стены и освободил место для будущих могил, что говорит о том, что это не закрытая глава.

Напомним, недавно Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил.

Еще сообщалось, что в КНДР открыли музей с захваченной украинской техникой - танками Leopard и Abrams, бронемашинами Marder и другим оружием.

Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге