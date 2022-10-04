Ким Чен Ын поддержал Путина, признав "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Северокорейский режим одобрил проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины. КНДР стала первой страной в мире, сделавшей позитивное заявление по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД КНДР .

В Пхеньяне заявили, что голосование якобы прошло в соответствии с Уставом ООН, а "референдумы" отражают волю жителей оккупированных территорий.

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав", - говорится в сообщении МИД Северной Кореи.

Напомним, Россия заявила, что в конце сентября провела "референдумы" на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, после чего официально аннексировала их.