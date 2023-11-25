RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким Чен Ын получил со "спутника-шпиона" фото военных баз США в Южной Корее, - Reuters

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями, сделанными новым "спутником-шпионом" КНДР. На них запечатлены "основные районы", включая столицу Южной Кореи Сеул и города, где расположены американские военные базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ким рассмотрел фотографии Сеула и других городов - Мокпо, Кунсан, Пхентхэк и Осан, где расположены американские и южнокорейские военные базы. Фотографии были сделаны в момент пролета спутника над полуостровом в пятницу утром.

Ким ознакомился с этими фотографиями, а также со снимками некоторых районов Северной Кореи во время посещения в пятницу центра управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

Сегодня Ким вновь посетил центр управления, чтобы изучить сделанные утром дополнительные фотографии различных районов Южной Кореи: Чинхэ, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тэгу и Каннын.

На одной из фотографий был запечатлен американский авианосец Carl Vinson, который во вторник прибыл в порт южнокорейского города Пусан. В ходе визита Ким также осмотрел фотографии военно-морской базы Перл-Харбор и базы ВВС Хикам, сделанные спутником во время его пролета над Гавайями.

КНДР вывел на орбиту спутник-шпион

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже,16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска "спутника-шпиона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРЮжная КореяСоединенные Штаты Америки