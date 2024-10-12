Мотоциклы украинских заводов: вспоминаем все марки

Украинская промышленность имеет в своей истории не только целую гамму автомобилей разных типов, но и определенное достижение в области однопутной техники. Все ли марки мотоциклов украинского производства вам известны?

Говоря о развитии мотоциклетного производства надо прежде всего понимать, что как транспортное средство мотоцикл в разные периоды истории представлял собой разные вещи. В первой половине ХХ века это было единственное доступное для населения механическое транспортное средство, в середине века в нашей стране мощные байки во многом служили доступной заменой автомобилю, а в наше время (по крайней мере в Европе) он стал в первую очередь спортивным орудием и средством развлечения. Мотоциклы производства украинских заводов, в целом держась в мировых трендах, попадали во все указанные группы.

ХМЗ-1М (1931–1933 гг.)

Мало кому известный сегодня Харьковский автосборочный завод выпускал также забытый мотоцикл ХМЗ-1М. Это была местная разработка, хотя и учитывая иномарки тех времен. Харьковский мотоцикл имел штампованную сварную раму, мягкую подвеску переднего колеса и четырехтактный 350-кубовый двигатель мощностью 8 л. Успели выпустить около 300 шт., но из-за особенностей централизованной экономики того времени производство было прекращено. Как минимум один экземпляр ХМЗ-1М дожил до настоящего времени, после реставрации он хранится в одной из зарубежных коллекций.

ХМЗ М-72 (1941 г.)

Так случилось, что позже под брендом ХМЗ в Харькове начали выпускать другой мотоцикл, тяжелый оппозитчик единственной для всего СССР модели М-72. Летом 1941 года мотоцикл М-72 производился в Харькове на заводе "Серп и молот", переименованном по такому случаю в Харьковский мотоциклетный завод. Но производство длилось недолго, к августу 1941 г. сделали 123 машины, после чего город был оккупирован нацистами. Завод был эвакуирован на восток. Харьковские М-72 вообще были первыми мотоциклами этой массовой модели из всех выпущенных в СССР.

КМЗ "Днепр" (1952 – 2012 гг.)

КМЗ – Киевский мотоциклетный завод выпускал тяжелые мотоциклы с оппозитными двигателями под наименованиями М-72, К-750, К-650, МТ, "Днепр" на протяжении более полувека. В свое время эти мощные и крепкие машины имели безумный спрос среди населения. Их уважали за грузоподъемность, комфортный ход, пригодность к плохим путям, приятную ровную тягу "на низах" (от 3000 об/мин), плавную работу двигателя без нервных всплесков оборотов и без многочисленных переключений передач. Кассики и МТ всех поколений также использовались в армии, и их армейские версии МВ ("Мотоцикл Военный") сегодня особенно ценятся среди коллекционеров.

ЗИМ-350 (1991 – 1993 гг.), завод им. Малышева

Транспортное средство, внешне очень похожее на квадроцикл, в бурные девяностые выпускал танковый завод им. Малышева в г. Харькове. По многим признакам это не квадроцикл, а скорее трактор. Достаточно посмотреть на набор рычагов рядом с его приборной панелью: здесь и несколько режимов трансмиссии с "зайкой" и "ракушкой", блокировка дифференциала, сниженный ряд передач, управление узлом навески сельхознагрегатов. В комплект ЗИМ-350 входили прицеп грузоподъемностью до 300 кг и полный набор орудий для обработки земли.

В действие трактор-квадроцикл приводил бензиновый двухтактный двигатель мощностью 25 л. Интересно, что на дороге он разгонял двухместную машину до 70 км/ч, что очень хороший результат для трактора.

Кратко

Несмотря на то, что о выпуске указанного мототранспорта мы говорим в прошлом, некоторые из этих моделей остаются востребованными и сегодня. В этом плане нас удивил ЗИМ-350, очень интересный для крестьян и дачников, и в достаточном количестве представлен на площадках по продаже подержанной техники.

Может показаться странным, но тяжелые мотоциклы КМЗ марок К, МТ и "Днепр" в наше время превратились в фан-транспорт, которым увлекаются и взрослые мужчины, и юные представители нового поколения. Найти сегодня МТ в рабочем состоянии не составляет проблемы, и если у вас будет время на поддержание его в рабочем состоянии, он вполне может стать первым экспонатом ретро-коллекции – причем действующим.