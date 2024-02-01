Какими будут цены на газ для населения: поставщики обнародовали предложения на февраль

В феврале 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Предложения поставщиков:
В то же время после того, как в мае 2022 года "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газзбыт", государственная компания занимает более 98% рынка поставок газа для населения и продает газ для 12,4 млн домохозяйств.
Кроме того, "Нафтегаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.
В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев считает, что отмена ПСО должна начаться уже с 2024 года. По его словам, сейчас механизмом ПСО государство поддерживает не только уязвимых потребителей, но и тех, кто имеет возможность платить по рыночным ценам.
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.