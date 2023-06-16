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Каким будет статус Крыма после деоккупации: Ташева назвала возможные варианты

Фото: постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас обсуждаются по меньшей мере три варианта статуса Крыма после его деоккупации - Автономная Республика Крым и город Севастополь, крымская автономия с правом крымскотатарского народа на самоопределение или Крымская область.

Об этом сказала постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева во время "Форума будущего", сообщает РБК-Украина.

"Было бы неправильным скрывать, что в обществе существует дискуссия о статусе Крыма. В кругу представителей государственных органов, экспертной среды, крымскотатарского народа обсуждается, будет ли это статус-кво - Автономная Республика Крым и город Севастополь, крымская автономия с правом крымскотатарского народа на самоопределение или Крымская область", - сказала Ташева.

Представительница президента отметила, что "поскольку сейчас мы не можем вносить никакие изменения в Конституцию Украины, мы активно работаем над этим вопросом".

Она также подчеркнула, что особый статус Севастополя базировался на российских нарративах.

"Скорее всего, мы будем лишать этот город особого статуса. Но когда я общаюсь с севастопольцами, большая часть из них против этого. Поэтому я подчеркиваю, что дискуссия продолжается", - добавила Ташева.

Представительница президента подчеркнула, что определение статуса Крыма – вопрос парламентской дискуссии и соответствующие изменения будет принимать Верховная Рада.

Деоккупация Крыма

Отметим, что Крым, как и часть Донецкой и Луганской областей, уже более 9 лет находится под контролем российских оккупантов. В частности, враг активно распространяет там свою пропаганду и пытается настроить местное население против Украины.

При этом президент Владимир Зеленский уже создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. В него вошли министры, представители Офиса президента, депутаты и другие чиновники.

Также недавно Зеленский анонсировал программу деоккупации Донбасса и Крыма, разработанную Министерством внутренних дел Украины. Она учтет обращение с местным населением.

По его словам, в программе будут ответы на вопросы о реинтеграции территорий, годами находившихся под контролем РФ, с учетом опыта других государств.

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Крим