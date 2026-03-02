Каким будет самый дешевый MacBook в истории и когда презентация: все подробности

Новый дизайн и концепция "MacBook для масс"

Согласно информации авторитетного ресурса MacRumors, новый недорогой ноутбук получит алюминиевый корпус, который по дизайну очень напоминает актуальный MacBook Air.

Устройство будет иметь дисплей диагональю от 12,9 до 13 дюймов (по разным данным).

Аналитики предполагают, что новинка может стать идейным наследником компактного 12-дюймового MacBook, который ранее ценили за экстремальную легкость.

Для достижения низкой цены Apple придется пойти на определенные компромиссы. Ноутбук может получить несколько более толстый корпус по сравнению с линейкой Air, что позволит использовать более дешевые технологии производства и установить более емкую батарею.

Также ожидается, что экран будет иметь более низкую яркость, отсутствие поддержки True Топе и, возможно, останется без подсветки клавиатуры.

Такие характеристики делают устройство идеальным аналогом Chromebook для студентов и образовательного сектора.

Apple презентует новый MacBook 4 марта (фото: apple.com)

Техническая революция: чип от iPhone внутри Mac

Основной особенностью нового MacBook станет его "сердце". Впервые в истории Apple планирует отказаться от компьютерных чипов серии M в ноутбуках в пользу мобильной платформы A18 Pro, которая сейчас установлена в iPhone 16 Pro. Это стратегический шаг, который позволит радикально снизить цену устройства, сохранив при этом фирменную плавность работы.

Чип A18 Pro изготовлен по передовому 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Он имеет 6-ядерный центральный процессор (4 производительных и 2 энергоэффективных ядра), 6-ядерный графический ускоритель и мощный 16-ядерный нейронный движок Neural Engine, специально оптимизированный для задач искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Согласно тестам Geekbench, A18 Pro демонстрирует удивительные результаты для мобильного процессора.

Его средний балл в одноядерном режиме составляет 3451, что выше, чем у первого "компьютерного" чипа Apple M1. Более того, по мощности на одно ядро новинка почти не уступает флагманскому iPad Pro на базе M4 (3694 балла).

Основная разница ощутима в многоядерных задачах: здесь A18 Pro набирает около 8572 баллов, тогда как профессиональный M4 демонстрирует более 13 700. Это означает, что MacBook на базе A18 Pro будет идеальным инструментом для ежедневной рутины:

мгновенное открытие десятков вкладок в браузере

работа с большими текстовыми документами и таблицами

просмотр видео в высоком качестве и базовое редактирование фото.

Однако следует понимать ограничения: этот ноутбук не предназначен для тяжелого 4K-рендеринга, сложного 3D-моделирования или профессионального гейминга.

Это "рабочая лошадка" для обучения, которая должна стать ответом Apple на популярные в США и Европе бюджетные Chromebook.

Apple представит новый MacBook 4 марта (фото: Getty Images)

Память и хранилище: "золотая середина" между Mac и iPhone

Вопрос оперативной памяти остается дискуссионным. Современные компьютеры Mac теперь стартуют от 16 ГБ RAM, однако iPhone 16 Pro работает на 8 ГБ.

Поскольку 8 ГБ является критическим минимумом для корректной работы нейросетей Apple Intelligence, ожидается, что бюджетный MacBook получит именно такой объем в базовой версии.

Однако не исключено, что для поддержания статуса "компьютера" Apple все же оставит 16 ГБ.

Что касается постоянной памяти, компания может применить еще один метод экономии.

Если MacBook Air начинается с 256 ГБ, то для этой бюджетной модели могут вернуть конфигурацию на 128 ГБ.

Это позволит еще больше снизить входной порог цены, сделав ноутбук максимально доступным для студентов.

В частности, порты USB-C в новом MacBook не будут поддерживать технологию Thunderbolt.

Это означает, что пользователи смогут подключить только один внешний дисплей, а скорость передачи данных через порты и SSD-накопитель будет ниже, чем у более дорогих моделей.

Палитра цветов и ожидаемая стоимость

Apple планирует выпустить новинку в ярких цветах, чтобы подчеркнуть ее молодежную направленность.

По информации источников Bloomberg, компания протестировала светло-желтый, светло-зеленый, синий, розовый, серебристый и темно-серый варианты.

Вероятные цвета нового MacBook (иллюстрация: 9to5mac.com)

Вероятнее всего, в продажу поступят как минимум четыре цвета, которые будут перекликаться с палитрой iPad.

Что касается стоимости, то эксперты прогнозируют цену в пределах от 599 до 799 долларов (от 26 до 34 тыс. грн). Это существенно дешевле MacBook Air, цена которого стартует от 999 долларов (около 43 тыс. грн).

Таким образом, новый бюджетный MacBook заполнит ценовую нишу между iPad Air и профессиональными ноутбуками компании.

Неделя Apple Launch 2026: график и формат событий

Начиная с понедельника, 2 марта, технологический мир входит в режим ожидания первых крупных анонсов Apple в этом году.

Тим Кук не зря использовал хэштег #AppleLaunch - компания решила отказаться от формата одной короткой презентации в пользу целой недели релизов.

Это значит, что уже 2-3 марта на официальном сайте Apple могут появиться первые пресс-релизы по обновленным аксессуарам или незначительным обновлениям iPad, готовя почву для главного события.

Центральной точкой недели станет среда, 4 марта. Apple проводит серию закрытых медиа-мероприятий в ключевых мировых хабах: Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.

Такой выбор локаций подчеркивает глобальность запуска бюджетного MacBook - компания целится в образовательные рынки США, Европы и Азии одновременно.

Формат hands-on, на который пригласили журналистов, свидетельствует о том, что новые устройства можно будет протестировать на месте сразу после официальной части.

Кроме бюджетного ноутбука, эта неделя должна стать решающей для линейки смартфонов.

Анонсированный iPhone 17e призван изменить представление о доступном гаджете Apple, предложив премиальный дизайн за меньшие деньги.

Также аналитики ожидают минорные обновления линеек Mac mini и стандартных моделей iPad, которые могут получить новые цвета и улучшенные модули связи Wi-Fi 7.

Судя по всему, с новыми продуктами Apple делает ставку на массовость: вместо того, чтобы фокусироваться только на профессиональных пользователях, компания возвращается к корням - созданию доступных, но стильных инструментов для обучения и повседневной жизни.