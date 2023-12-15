Каким будет курс доллара в 2024 году: инвестбанкиры сделали неожиданный прогноз

Финансовая помощь Украине

В 2024 году следует ожидать ряда новых вызовов для экономики Украины. Едва ли не самый большой среди них - риск уменьшения внешней финансовой поддержки Украины.

В декабре можно ожидать оживления темпов поступлений от международных партнеров, что позволит Украине спокойно завершить 2023 год бюджетный и финансовый год.

"Мы ожидаем, что Украина получит по крайней мере те объемы поддержки, которые необходимы для сбалансирования внешних счетов до конца 2024 года. Это значит, что НБУ и в дальнейшем сможет полностью контролировать валютный рынок. И даже может прибегнуть к существенным шагам в направлении валютной либерализации", - прогнозирует глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Пока же сложились все необходимые предпосылки для умеренной и управляемой девальвации гривны.

Плуты на 2024 год

По прогнозу аналитиков ICU, в конце 2024 года курс доллара составит около 41 гривны.

Об умеренной девальвации гривны к аналогичным отметкам говорит и основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. По его ожиданиям, на конец 2024 года официальный курс доллара может достигнуть 42 гривен, а средний по году - около 40. Такие цифры могут стать реальностью по базовому сценарию, предусматривающему поступление в течение следующего года большей части из запланированных в государственном бюджете 42 млрд долларов финансовой помощи Украине от внешних партнеров

Более сдержанны в своих прогнозах аналитики инвестиционной компании Dragon Capital. При ритмичном поступлении в Украину международной финансовой помощи в полном объеме на конец 2024 года курс вряд ли вырастет выше психологической отметки в 40 гривен за доллар, прогнозирует заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса.

Еще более сдержанный прогноз озвучивают в инвесткомпании Concorde Capital. Руководитель аналитического отдела компании Александр Паращий утверждает, что при получении Украиной в следующем году хотя бы 32-35 млрд долларов внешнего финансирования Национальный банк за счет резервов сможет удержать курс гривны на нынешних уровнях. Так что при таком базовом сценарии средний курс доллара в 2024 году составит около 37,8 гривен, на конец года - 39,5.

К концу текущего года, по прогнозам Concorde Capital, официальный курс гривны будет составлять около 37,7 за доллар, при среднем значении за год - 36,6.

Курс доллара на сегодня

Напомним, по состоянию на 15 декабря курс на межбанке составляет 37,02-37,02 грн/доллар, официальный - -36,99 грн/доллар. На наличном рынке курс продажи 36,60 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.