Стало известно, когда завтра будут действовать графики отключения света

"21 июня: по указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", - сказано в сообщении.

При этом с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – последствия массированных атак россиян по энергообъектам.

В случае изменений в графиках будет сообщено отдельно.

Напомним, из-за российской атаки в ночь на 20 июня, сегодня были усилены графики отключения света.

Отключение света в Украине

В ходе масштабных обстрелов весной этого года Российская Федерация уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными. Аварийные графики применяются, если потребление электроэнергии превышает установленные в день лимиты.

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