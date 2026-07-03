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Километровые очереди за горючим в России уже видны из космоса, - СМИ

22:05 03.07.2026 Пт
2 мин
У АЗС дежурят силовики, а водители стоят часами
aimg Сергей Козачук
Фото: дефицит бензина в России зафиксировал спутник (Getty Images)

Масштабный дефицит горючего в России достиг таких объемов, что огромные очереди автомобилей на заправках зафиксировали даже на спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал BBC News (Русская служба).

Топливный кризис на снимках из космоса

Служба верификации BBC Verify обнаружила километровую очередь к автозаправочной станции "Роснефти" у поселка Атамановка в Забайкальском крае на спутниковом снимке Airbus, сделанном утром 3 июля.

Эксперт по спутниковым данным Пол Браун подтвердил, что на изображении отчетливо видны скопления транспорта перед АЗС.

Ранее в сети опубликовали видео по этой же локации за 2 июля. На нем зафиксирована автомобильная очередь длиной около 4,5 км, которая состояла, по меньшей мере, из 635 автомобилей.

Фото: дефицит бензина в России зафиксировал спутник (t.me/bbcrussian)

Дефицит охватил более десятка регионов

На сегодняшний день журналисты верифицировали видеозаписи аналогичных очередей на заправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.

Из-за ухудшения ситуации с горючим в некоторых субъектах РФ к охране порядка на автозаправочных станциях начали привлекать силовиков и общественные формирования. В частности, для контроля за очередями привлекают наряды полиции, казаков, представителей организации Русская Община.

Топливный кризис в России

Масштабный дефицит автомобильного горючего в России начал стремительно обостряться в конце июня и начале июля 2026 года. Проблемы с бензином и дизелем охватили более десятка регионов страны, заставив местные власти привлекать силовиков для контроля порядка у заправок.

В июне российский диктатор Владимир Путин публично признал определенный дефицит горючего в РФ, заявив, что удары Сил обороны Украины по критической инфраструктуре создают проблемы. В частности, во временно оккупированном Крыму запас топлива оставался всего на несколько дней при месячной потребности в 70 тысяч тонн.

Уже через несколько дней розничные цены на бензин в РФ побили новые рекорды, показав наибольший недельный скачок минимум за последние 20 лет на фоне новой волны украинских ударов по НПЗ.

Средняя стоимость литра бензина подскочила до 72,38 рубля, а дизельного горючего – до 84,84 рубля. Всего с начала 2026 года Украина нанесла более 50 ударов по российским нефтеперерабатывающим объектам.

Ситуация ухудшилась в начале июля, когда Новороссийск полностью остался без бензина, а заправиться стало возможно только по специальным топливным картам для служебного транспорта юридических лиц. Из-за огромных очередей и паники среди водителей на местных АЗС начали дежурить отряды полиции и волонтеров.

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