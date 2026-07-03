Километровые очереди за горючим в России уже видны из космоса, - СМИ

Топливный кризис на снимках из космоса

Служба верификации BBC Verify обнаружила километровую очередь к автозаправочной станции "Роснефти" у поселка Атамановка в Забайкальском крае на спутниковом снимке Airbus, сделанном утром 3 июля.

Эксперт по спутниковым данным Пол Браун подтвердил, что на изображении отчетливо видны скопления транспорта перед АЗС.

Ранее в сети опубликовали видео по этой же локации за 2 июля. На нем зафиксирована автомобильная очередь длиной около 4,5 км, которая состояла, по меньшей мере, из 635 автомобилей.

Фото: дефицит бензина в России зафиксировал спутник (t.me/bbcrussian)

Дефицит охватил более десятка регионов

На сегодняшний день журналисты верифицировали видеозаписи аналогичных очередей на заправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область.

Из-за ухудшения ситуации с горючим в некоторых субъектах РФ к охране порядка на автозаправочных станциях начали привлекать силовиков и общественные формирования. В частности, для контроля за очередями привлекают наряды полиции, казаков, представителей организации Русская Община.